اللجنة القضائية العليا للانتخابات تعلن نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات اليوم نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، والتي جرت يوم الإثنين الموافق الـ 15 من تموز الجاري.

وقال رئيس اللجنة القاضي جهاد مراد في مؤتمر صحفي بمبنى وزارة العدل تلا خلاله أسماء الفائزين بالانتخابات: إن اللجنة حرصت على توفير مناخ ديمقراطي من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية الناخبين ونزاهة الانتخابات، وكانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب مع معاملة الجميع على قدم المساواة وبحياد تام، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية، مشيراً إلى تفاعل المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم لعضوية مجلس الشعب في ظل مناخ ديمقراطي.

وأوضح مراد أن الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان نتائج الانتخابات التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته، حيث إن الفائزين بالعضوية يمتلكون الكفاءات العلمية والخبرات المختلفة والحيثية الاجتماعية، الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه.

وأشار مراد إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة، لافتاً إلى أنه يمكن للمرشحين تقديم الطعون بنتائج الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا أيام الجمعة والسبت والأحد.

وانتهت عند الساعة التاسعة من مساء الإثنين الماضي، عمليات التصويت لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع في مراكز الاقتراع بالمحافظات البالغ عددها 8151 مركزاً، وتنافس فيها 1516 مرشحاً، 409 منهم في القطاع “أ”، و1107 في القطاع “ب”، للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً.

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة دمشق

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة ريف دمشق

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن مدينة حلب

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن مناطق مدينة حلب

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة حمص

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة حماة

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة إدلب

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة طرطوس

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة الرقة

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة دير الزور

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة الحسكة

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة درعا

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة السويداء

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة