وزير في حكومة الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى المبارك

القدس المحتلة-سانا

اقتحم الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن بن غفير اقتحم الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذ جولة استفزازية بالساحة الشرقية بحراسة أعداد كبيرة من قوات الاحتلال التي منعت دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد تزامناً مع اقتحام بن غفير.

وهذا الاقتحام هو الثالث لـ “بن غفير” للمسجد الأقصى خلال أقل من عام، إذ كان اقتحمه في السابع والعشرين من تموز الماضي وقبله في الثاني والعشرين من أيار الماضي.

من جهة أخرى أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه في شباط الماضي برفض الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen