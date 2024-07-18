فرع الهلال الأحمر في السويداء يبدأ حملة فحص نظر مجانية

السويداء-سانا

بدأ فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة السويداء تنظيم حملة “لرؤيةٍ أوضح” بهدف توفير فحص نظر مجاني وتقديم نظارات طبية للمسافات القريبة “مد بصر شيخي” للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 43 عاماً.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر أنور علم الدين في تصريح لمراسل سانا أن الحملة انطلقت أمس ضمن مركز الرعاية الاجتماعية التابع لفرع الهلال وتستمر لمدة شهر، وذلك بدعم من المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين.

وأشار علم الدين إلى أن الحملة تستهدف القاطنين ضمن مناطق تدخل المركز وهي بلدات وقرى جبيب وخربا وعرى ورساس والمجيمر والقريا والعفينة وبرد وحوط وبكا وذبين وأم الرمان.

عمر الطويل

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