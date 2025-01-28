يوم جديد من عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– 54 شهيداً جراء مجازر الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية

– سلطة المياه الفلسطينية: الوضع المائي الكارثي في غزة يتطلب تدخلات دولية

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بصواريخ 107 مقر قيادة للعدو الإسرائيلي في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين غرب مدينة غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ286 على القطاع إلى 38848 شهيداً و89459 جريحاً.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 54 شهيداً و95 جريحاً.

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة في دير البلح وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنتي “مفلسيم” و”نيرعام” برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أهالي قطاع غزة.

– استشهاد 13 فلسطينياً في اليوم الـ 286 للعدوان الإسرائيلي على غزة

– الصين تجدد دعمها قيام دولة فلسطينية مستقلة ومطالبتها بوقف العدوان على غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 8 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.