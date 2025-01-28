أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية

لندن-سانا

واصلت أسعار النفط مكاسبها من الجلسة الماضية مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت اليوم 23 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 58.04 دولاراً للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى38.33 دولاراً.

وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس.

وأظهرت أحدث البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام 4.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي، ويتجاوز ذلك انخفاضاً قدره 4.4 ملايين برميل في تقرير لمجموعة التجارة التابعة لمعهد البترول الأمريكي.

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