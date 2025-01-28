القوات الروسية تدمر 35 طائرة مسيرة و 10 زوارق للنظام الأوكراني

موسكو-سانا

دمر الجيش الروسي 35 طائرة مسيرة للنظام الأوكراني في أجواء شبه جزيرة القرم ومقاطعة بريانسك، و10 زوارق مسيرة في البحر الأسود.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أنه تم خلال الليلة الماضية إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية، حيث اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 33 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء شبه جزيرة القرم، ومسيرتين في مقاطعة بريانسك.

وحسب البيان دمرت القوات الروسية المناوبة في البحر الأسود 10 زوارق مسيرة أوكرانية كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم.

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