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فوز الكرامة على الرحى في كأس الجمهورية بكرة القدم للبراعم

2024-07-17

السويداء-سانا

فاز فريق الكرامة على الرحى بثمانية أهداف دون مقابل في مباراتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء ضمن افتتاح منافسات مرحلة الإياب من الدور الثاني لبطولة كأس الجمهورية بكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية الثانية.

وبهذه النتيجة يرفع فريق الكرامة رصيده إلى 10 نقاط، فيما يتوقف رصيد الرحى عند نقطة واحدة.

وتتنافس في الدور الثاني لبطولة كأس الجمهورية بكرة القدم لحساب المجموعة الجنوبية الثانية فرق الكرامة والوحدة والرحى والكسوة.

عمر الطويل

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