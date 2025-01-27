الشرطة الأمريكية تطلق النار على شخص قرب مبنى مؤتمر الحزب الجمهوري

واشنطن-سانا

أطلق عناصر من الشرطة الأمريكية النار على شخص مسلح وأردته قتيلاً في محيط موقع انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي وعثرت بحوزته على بندقية.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية الإخبارية عن مصدر فيدرالي من قوات إنفاذ القانون قوله اليوم: إن “الشرطة ألقت القبض على رجل مسلح يبلغ من العمر 21 عاماً في محيط موقع انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي وعثرت بحوزته على بندقية من نوع ” ايه كيه 47″ ومخزن رصاص كامل وكان يرتدي قناع تزلج”.

وقالت الشرطة: إن” الرجل ليس لديه رخصة سلاح في ولاية ويسكنسن أو أي ولاية أخرى”، مشيرة إلى أن “الاتهامات الموجهة له في انتظار المراجعة من قبل مكتب المدعي العام لمقاطعة ميلووكي”.

ونجا مرشح الرئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت الماضي من محاولة اغتيال بعد أن أطلق شخص رصاصة أصابت أذنه، بينما كان يتحدث في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وأكد البيت الأبيض أمس أن تحقيق سلطات إنفاذ القانون لم يرصد علاقات بين منفذ محاولة اغتيال ترامب وأي شريك أو متعاون أجنبي أو محلي.

وظهر ترامب علناً للمرة الأولى الليلة الماضية خلال حضوره المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري بعد محاولة الاغتيال، ومن المتوقع أن يلقي خطاباً أمام المؤتمر يوم غد الخميس.

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