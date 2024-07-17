الأونروا: التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي في غزة مستمر

نيويورك-سانا

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني أن التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي في غزة مستمر بلا هوادة، لافتاً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف خلال الأيام الماضية فقط عدة مدارس منها تابعة للوكالة في القطاع المنكوب.

وذكر لازاريني في تدوينة على منصة “إكس”: “في حادثة شبه يومية تعرضت 8 مدارس على الأقل للقصف خلال الأيام العشرة الماضية، 6 منها تابعة لـ الأونروا”، مشدداً على ضرورة ألا تستخدم المدارس مطلقاً للقتال أو لأغراض عسكرية فهي “ليست هدفاً”.

وأشار لازاريني إلى أن “الحرب سلبت الفتيات والفتيان في غزة طفولتهم وتعليمهم”، ولكن يجب ألا يصبح فقدان إنسانيتنا هو القاعدة الجديدة إزاء ما يجري هناك.

وجدد لازاريني مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة.

كما وأرفق منشوره بصور تظهر الدمار الذي لحق بإحدى مدارس “الأونروا” جراء قصف إسرائيلي استهدفها رغم اكتظاظها بالنازحين الذين لجؤوا إليها بحثاً عن الأمان.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قصف أمس مدرسة تابعة لـ “الأونروا” تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 40 فلسطينياً، وإصابة 18، وذلك بعد يومين فقط من قصف طيرانه مدرسة أخرى تابعة لـ “الأونروا” تؤوي عدداً كبيراً من النازحين في المخيم، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينياً وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.

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