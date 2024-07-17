من طرطوس… الزراعة تطلق دليل التنمية الريفية المحلية المتكاملة

طرطوس-سانا

أطلقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي دليل (التنمية الريفية المحلية المتكاملة القائمة على المشاركة والمبادرات المحلية)، وهو أحد مخرجات الملتقى الزراعي الأول عام 2021، والذي تضمن محوراً خاصاً بالتنمية الريفية، وذلك خلال ندوة حوارية في ثقافي طرطوس.

مديرة التنمية الريفية بالوزارة الدكتورة رائدة أيوب قدمت عرضاً تفصيلياً لمحاور الدليل الأساسية والآليات التنفيذية لبرامج التنمية الريفية المتكاملة القائمة على المشاركة والمبادرات المحلية، وأهمها: برنامج القرى التنموية وصالات بيع منتجات الأسر الريفية وبرنامج وحدات التصنيع متعددة الأغراض.

وبينت أيوب أن الدليل خارطة طريق للوصول إلى قرى تنموية نموذجية بناء على قدرات المجتمع المحلي والقرى المستهدفة ومواردها الطبيعية بمشاركة أبنائها وتعاونهم لتحسين مستوى حياة سكان الريف والخدمات المقدمة فيها، مشيرة إلى اعتماد قريتي عين الدهب وسريجس بمحافظة طرطوس لبدء العمل فيهما لتصبحان نموذجين للتنمية الريفية.

رئيسة دائرة التنمية الريفية بمديرية زراعة طرطوس المهندسة وفاء حسن بينت أن التعاون والسعي مع العمل الجاد وصولاً إلى بيئة متكاملة في المجتمع الريفي أحد أهم عوامل النجاح، لمساعدة الأسر بتأمين احتياجاتها المجتمعية بشكل ذاتي رغم الصعوبات التي قد تواجه العمل.

مسؤولة التنمية الريفية في دائرة زراعة الشيخ بدر المهندسة وعد اسطنبولي قالت: إن اختيار قرية سريجس جاء وفقاً لخصائصها الزراعية، حيث تتميز بمحاصيل متنوعة صيفية وشتوية، إضافة إلى وجود مصادر مياه تحتاج للاستثمار ومقومات أخرى تؤهلها لتكون نموذجاً للتنمية في الريف.

واعتبرت مسؤولة دائرة زراعة الدريكيش المهندسة هيام عيسى أن وجود العنصر البشري الفعال المنتج أحد أهم مقومات قرية عين الدهب، إضافة إلى أنها تتمتع بموقع جغرافي مهم ووجود مواقع سياحية منها منطقة باب الهوى التي من الممكن الاستفادة من قوة الرياح فيها لتوليد الطاقة، ما يؤهلها لتكون قرية نموذجية تنموية بامتياز.

فاطمة حسين

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