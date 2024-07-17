الداخلية: لا صحة لما يروج له حول حدوث حالات خطف في الميدان بدمشق

دمشق-سانا

نفت وزارة الداخلية صحة ما تتداوله بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول حدوث عدة حالات خطف لأشخاص في محلة الميدان في مدينة دمشق والأحياء المحيطة بها.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على قناتها الرسمية على التلغرام أنه من خلال التدقيق تبين أن هذه الأخبار عارية عن الصحة والحقيقة، ولم يرد أي إبلاغ أو أخبار إلى قسم شرطة الميدان في دمشق بهذا الشأن، وأن الدوريات الشرطية منتشرة في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في محلة الميدان والأحياء المحيطة بها، وهي على أتم الجهوزية لتلقي أي طارئ فور حدوثه حفاظاً على أمن وسلامة الأخوة المواطنين.

ودعت الوزارة صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية إلى عدم نشر أي أخبار دون التأكد من مصادرها الحقيقية، وخاصة تلك المعلومات التي تمس أمن وسلامة المواطنين حتى لا يتعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

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