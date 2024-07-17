الصين: الولايات المتحدة مسؤولة عن انهيار محادثات الحد من التسلح

بكين-سانا

حملت وزارة الخارجية الصينية الجانب الأمريكي المسؤولية الكاملة عن تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحدّ من التسلح.

وتعليقاً على اتهام بعض المسؤولين الأمريكيين للصين برفض الانخراط في المشاورات قال المتحدث باسم الخارجية الصينية “لين جيان” وفقاً لوكالة شينخوا: “قررت الصين تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن جولة جديدة من مشاورات ضبط الأسلحة ومنع انتشارها، وتقع المسؤولية عن هذا الوضع على عاتق الجانب الأمريكي بشكل كامل”.

وأشار إلى أنه لوقت طويل تجاهل الجانب الأمريكي معارضة الصين الحازمة واحتجاجاتها المتكررة، وواصل بيع الأسلحة لتايوان واتخذ إجراءات تقوض بشكل خطير المصالح الأساسية للصين وتضر بالثقة المتبادلة بين الجانبين، ما قوض المناخ السياسي الضروري لاستمرار مشاورات ضبط الأسلحة.

وأعرب لين عن استعداد الصين للحفاظ على التواصل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا ضبط التسلح الدولية على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، مؤكداً أنه يتعين على الجانب الأمريكي احترام المصالح الأساسية للصين وتهيئة الظروف اللازمة للحوار والتبادلات بين الجانبين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen