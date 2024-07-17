حبوب الحسكة: استمرار تسويق القمح عبر مركز واحد يحدد يومياً

الحسكة-سانا

يستمر فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في القامشلي باستلام الأقماح من الفلاحين عبر مركز واحد يحدد يومياً نتيجة انخفاض الكمية واقتراب انتهاء موسم التسويق.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير فرع المؤسسة عمار الأحمد أن إجمالي الكمية المستلمة من الأقماح حتى اليوم بلغت 123 ألف طن وسط استمرار عمليات التسويق، حيث يحدد الفرع مركزاً واحداً للاستلام يومياً من أصل ثلاثة مراكز للتسويق “جرمز والثروة الحيوانية والطواريج” نتيجة انخفاض الكميات المسوقة، واقتراب موعد انتهاء عملية التسويق للموسم الحالي.

وأشار الأحمد إلى بدء فرع المؤسسة بتنفيذ الأعمال الخاصة بالتخزين وحماية الكميات المستلمة مع استمرار لجان التسويق أيضاً بالتدقيق بالكميات المستلمة والفواتير وإرسالها يومياً إلى فروع المصارف الزراعية بالمحافظة، مبيناً أن قيمة الفواتير المحولة إلى حساب المصارف الزراعية التعاونية بالمحافظة بلغت حتى تاريخه 450 مليار ليرة سورية.

وحصر فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب عمليات التسويق إلى المراكز المعتمدة حالياً بالحصول على شهادة المنشأ من مديرية الزراعة للمساحة الزراعية في المناطق الآمنة.

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