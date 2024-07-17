12 ميدالية للاذقية ببطولة الجمهورية للأندية للفنون القتالية بالشوتوكان

اللاذقية-سانا

أحرز فريق اللاذقية 12 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية للفنون القتالية الشوتوكان التي اختتمت مؤخراً بحلب.

ففي بطولة الكاتا ذكور، توج عبد مكانسي بذهبية فئة تحت 14 سنة، ونال أحمد السعدي فضية فئة 12 سنة، وكارم عكاشة برونزية هذه الفئة.

وفي منافسات القتال للذكور، توج بالميداليات الفضية بفئة تحت 12 سنة كارم عكاشة بوزن تحت 25 كغ، وجورج جبور بوزن تحت 35 كغ، ويوليان جبور بوزن تحت 50 كغ.

ونال الميداليات البرونزية بفئة تسع سنوات خليل محرز بوزن تحت 28 كغ، وكرم المنديل بوزن تحت 32 كغ، وبفئة تحت 14 سنة عبد مكانسي بوزن تحت 40 كغ، وبفئة تحت 16 سنة هادي هلول بوزن فوق 60 كغ.

وفي منافسات القتال للإناث، توجت جنى صالح بذهبية فئة تحت تسع سنوات بوزن تحت 25 كغ وغزل ليلى ببرونزية فئة تحت 12 سنة بوزن تحت 40 كغ.

وأوضح يعرب صالح مدرب اللعبة في نادي الرواد الرياضي الذي مثل اللاذقية بالبطولة أن وقوف 12 لاعباً ولاعبة إنجاز ملفت للنادي بالدرجة الأولى وللمحافظة، حيث وضعتنا هذه النتائج بالمركز الثالث بالترتيب العام للفرق، متوقعاً المزيد من التألق للفريق في البطولات المقبلة.

نبيل علي

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