روسيا تجري أول تجربة للتحكم بالمسيرات عبر الأقمار الصناعية

موسكو-سانا

أجرت شركة أنظمة الأقمار الصناعية “غونتس” بالتعاون مع شركة “غيوسكان” الروسيتين أول تجربة للتحكم في طائرة مسيرة عبر قمر صناعي فضائي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن “غونتس” قولها في بيان: إن “التجربة جرت في مقاطعة سخالين شرق روسيا حيث تم نقل بيانات الموقع بنجاح، وبيانات القياس عن بعد للطائرة المسيرة إلى مركز المعلومات ومعالجة البيانات لنظام الأقمار الصناعية “غونتس”، كما تم إرسال أمر عبر القمر الصناعي لإعادة الطائرة المسيرة إلى موقع الإطلاق”، موضحة أنه في المستقبل قد يكون هناك طلب على تتبع موقع الطائرات المسيرة حيث لا توجد قنوات اتصال أخرى.

وأجري الاختبار باستخدام الطائرة المسيرة “غيوسكان 201” والتي تم تجهيزها بمودم “غونتس” التجريبي، إضافة إلى هوائي بشكل خاص خفيف الوزن كما تنوعت الاختبارات الأرضية والرحلات الجوية خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 16 من تموز الحالي للوصول إلى أفضل النتائج، وأعقب ذلك تقييم المطورين لإمكانية إنشاء اتصالات ونقل بيانات القياس عن بعد من الطائرة المسيرة إلى المركبة الفضائية “غونتس إم”، وإرسال الأوامر من محطة التحكم الأرضية إلى الطائرة المسيرة عبر القمر الصناعي.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة “غونتس” بافيل شيرينكوف بأن أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المحلية ذات التغطية الواسعة، تفتح آفاقاً واسعة لتطوير الأنظمة للطائرات غير المأهولة المعروفة بالمسيرات.

ولفت شيرينكوف إلى أن هذا الحدث حقبة جديدة في تطوير الحلول للمسيرات بشكل عام، عندما تدخل تقنيات الأقمار الصناعية إلى هذه الصناعة وتسمح بالكشف عن إمكاناتها بطريقة مختلفة تماماً، وهذا يشمل التحكم عبر الفضاء في جميع أنواع الطائرات دون طيار، كما يخلق مستوى جديداً من السيطرة عليها، وإمكانات الحصول على المعلومات المطلوبة من مناطق الطيران.

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