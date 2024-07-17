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هيئة شؤون الأسرى: حياة 130 طفلاً أسيراً في معتقل (مجدو) مهددة بالخطر

2024-07-17

القدس المحتلة-سانا

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 130 طفلاً في معتقل “مجدو” يتعرضون للتعذيب والتنكيل يومياً ويعانون من انتشار الأمراض، مطالبةً المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأطفال بالتدخل لإنقاذ حياتهم.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن الأسرى الأطفال يعانون ظروفاً صعبة حيث تحتجزهم سلطات الاحتلال في زنازين تفتقر لأدنى مقومات الحياة وتحرمهم من الطعام ومستلزمات النظافة الشخصية، ما أدى لانتشار الأمراض الجلدية المعدية بينهم، مبينة أن خطورة هذه الأمراض تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة وأن الاحتلال يحرمهم من الأدوية ومن يطلب العلاج يتعرض للتعذيب، ويحتجزه الاحتلال في زنزانة انفرادية دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية.

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