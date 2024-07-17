إيران: المزاعم حول دور إيراني في محاولة اغتيال ترامب مسيسة ومرفوضة

طهران- سانا

أعلنت ممثلية إيران في الأمم المتحدة اليوم أن المزاعم حول وجود دور لإيران في محاولة إغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسيسة ومرفوضة ولا أساس لها من الصحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية /ارنا/ عن الممثلية الإيرانية قولها رداً على التقارير المزعومة حول دور لإيران في محاولة اغتيال ترامب: إن هذه الاتهامات مغرضة ولا أساس لها من الصحة، مضيفة: إن ترامب من وجهة النظر الإيرانية، مجرم ويجب أن يحاكم في المحاكم بسبب إعطائه أوامر باغتيال الشهيد قاسم سليماني، لكن إيران اختارت المسار القانوني لمحاسبته.

وكانت قناة “سي إن إن” التلفزيونية الأمريكية، زعمت أن هناك خطة محتملة لإيران لإغتيال ترامب.