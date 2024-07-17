المقاومة اللبنانية تستهدف بصلية صواريخ كاتيوشا موقعين للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين

بيروت- سانا
نفذت المقاومة اللبنانية مساء اليوم ثلاث عمليات نوعية ضد مقر قيادة عسكرية للعدو الإسرائيلي وعدد من المستوطنات شمال فلسطين المحتلة.
وجاء في سلسلة بيانات منفصلة للمقاومة: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين وخصوصاً كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين، قصف مقاتلو المقاومة مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا”.
كما استهدفت المقاومة مستوطنة كابري بصلية من صواريخ كاتيوشا أيضاً.
في بيان أخر أعلنت المقاومة قصفها مستوطنات كفرحوشن وأورهغنوز وباريوحاي وميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً كفركلا وعيترون وعيتا الشعب وأم التوت وسقوط ثلاث شهداء.
وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ.