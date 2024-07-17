المقاومة اللبنانية تستهدف بصلية صواريخ كاتيوشا موقعين للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين

بيروت- سانا

نفذت المقاومة اللبنانية مساء اليوم ثلاث عمليات نوعية ضد مقر قيادة عسكرية للعدو الإسرائيلي وعدد من المستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وجاء في سلسلة بيانات منفصلة للمقاومة: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً كفرتبنيت واستشهاد مدَنِيَين، قصف مقاتلو ‏المقاومة ‏مقر قيادة كتيبة السهل في ‏ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا”.

كما استهدفت المقاومة مستوطنة كابري بصلية من صواريخ كاتيوشا أيضاً.‏

في بيان أخر أعلنت المقاومة قصفها مستوطنات ‌‏كفرحوشن وأورهغنوز وباريوحاي وميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً كفركلا وعيترون ‏وعيتا الشعب وأم التوت وسقوط ثلاث شهداء.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة بعشرات الصواريخ.