استشهاد ثلاثة أطفال سوريين إثر غارة للعدو الإسرائيلي على أرض زراعية جنوب لبنان

بيروت-سانا

استشهد ثلاثة أطفال سوريين مساء اليوم جراء غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي المسيّر على القطاع الغربي من الجنوب اللبناني.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام بأن طيران العدو الإسرائيلي المسير شن غارة على أرض زراعية في بلدة أم التوت، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال سوريين.

كما جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى الجنوب اللبناني واستهدف طيرانه مساء اليوم بلدة عيترون، وأطراف المنطقة الواقعة بين بلدتي الضهيرة ويارين، فيما قصفت مدفعية العدو بلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية، وأطراف بلدة حولا.

وكانت أطراف القوزح والمنطقة بين عيتا الشعب ورامية تعرضت بعد عصر اليوم لسقوط عدد من القذائف المدفعية مصدرها مرابض العدو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما طال القصف المدفعي بلدتي بليدا ودير ميماس وجبل بلاط.

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