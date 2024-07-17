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إيران تدين حادث إطلاق النار في مسقط

2024-07-16

طهران-سانا

أدانت إيران حادث إطلاق النار الذي وقع في العاصمة العمانية مسقط وأسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وأعرب المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني عن دعم إيران لسلطنة عمان حكومة وشعباً في مواجهة هذا الحادث وتعاطفها مع أسر الضحايا.

وكانت شرطة سلطنة عمان والأجهزة العسكرية والأمنية أعلنت في وقت سابق اليوم إنهاء إجراءات التعامل مع حادث إطلاق النار التي وقعت مساء أمس بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط والذي أسفر عن وفاة 5 أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة، إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

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