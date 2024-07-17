مشغولات يدوية وقطع فنية متنوعة في بازار المحبة بحمص

حمص-سانا

مشغولات يدوية وقطع فنية متنوعة تدهشك ببساطتها وجمالها أبدعتها أيادي الشباب والشابات في مركز رعاية “الداون سيندروم” التابع لجمعية رعاية الطفل بحمص ضمن البازار الخيري بازار المحبة في صالة “كلوفر مول” بحي الإنشاءات في حمص.

ويشارك في البازار الذي افتتح اليوم ويستمر 3 أيام عشرات الشباب وبعض الأطفال في مركز الطفولة السعيدة التابع للجمعية والذي يضم أطفال وشباب مركز “داون سيندروم” فقط لتعليمهم ورعايتهم وإكسابهم فرص عمل بهدف إدماجهم بالمجتمع.

ويضم البازار أعمالاً فنية متنوعة منها حقائب متعددة الأحجام والاشكال من القماش الملون والمزركش وقطع فنية من الخيش والمطرزات وإكسسورات من الخرز والخيطان الملونة والصوف وورق الإيفا والشمع المعطر وبعض المأكولات والسكاكر المحببة للأطفال تم توضيبها بشكل متقن وجميل.

عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الطفل ومؤسسة مراكز ذوي الإعاقة بالجمعية سحر الأخرس أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن الهدف من بازار المحبة الذي يقام لأول مرة التعريف بأعمال ومنتجات الشباب في مركز الطفولة السعيدة التابع للجمعية، حيث يوجد بالجمعية مركزان: الأول تعليمي للصغار من عمر 4 ولغاية 16 عاماً والثاني المركز المهني ويضم اليافعين والكبار من عمر 17 وحتى سن الأربعين يتم تدريبهم على مختلف المهن والحرف اليدوية حيث يهتم القائمون على المركز بنحو خمسين طفلاً وشاباً وجميعهم من الكوادر التربوية المؤهلة.

وعرضت اليافعة هالة الحسامي أطباقها المتنوعة حيث وصل عدد متابعيها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 120 ألف متابع منذ نحو خمسة أشهر، كما أبدع معاذ السباعي وعبد الحليم نبهان بأشغال المكرمية، فيما تتقن شهد السباعي صنع أشكال متعددة من الشمع المعطر، حيث نوهت المدربة ذكاء الحسين بتدريب الأطفال واليافعين على كيفية صناعة الشمع الملون والمعطر بكل شغف وإيجابية من الأطفال واليافعين.

أما الطفلة لمى مهدي فتحب صناعة الإكسسوار من الخرز الملون، فيما تقول نسرين خير الله خريجة رياض أطفال ومدربة بالمركز: إن التعامل مع الأطفال فيه الكثير من المتعة والرضا من خلال تعلقهم وحبهم لممارسة مختلف المهن والتعلم بزمن قياسي.

وأبدت آلاء حمود ورقية مهرات مهاراتهما في مهنة الحلاقة النسائية بإشراف المدربة عطور حمشو من خلال تسبيل شعر الملكان اثناء المعرض، فيما يتقن بشار علي آغا الأشغال اليدوية والخياطة أما عبد الله سفور فيرغب كثيراً بصناعة بعض قطع الإكسسوار ومثله رفيقه علاء سابق.

وبينت أخصائية النطق وصعوبات التعلم بالمركز مارييت سويد أنه يتم اخضاع الأطفال واليافعين في المركز لجلسات فردية ونشاطات جماعية لتحفيزهم، منوهة بوجود قصص نجاح مميزة في هذا المجال.

بدورها لفتت رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفل رزان أتاسي إلى أن أطفال الدوان بمركز الجمعية كبروا بعد 25 عاماً على تواجدهم ورعايتهم فتوسعت دائرة الاهتمام بهم من خلال تدريبهم المهني تمهيداً لدخولهم بقوة في سوق العمل، حيث تم منذ خمس سنوات إحداث المركز المهني إلى جانب التعليمي، منوهة بأن الجمعية تقدم كل أشكال الدعم لـ 600 عائلة أيتام وألفي عائلة مستحقة الإعانة والدعم.

شارك في افتتاح البازار جميلة أبو الخير عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

تمام الحسن

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