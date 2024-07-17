طقس الغد: أجواء سديمية شديدة الحرارة ومغبرة في المناطق الشرقية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي مترافق بامتداد تيارات جنوبية غربية شبه مدارية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المنطقة الساحلية وغربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 50 كم/سا خاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 38 / 23 المنطقة الجنوبية 37 / 22 المرتفعات الجبلية 31 / 18 المنطقة الوسطى 37 / 23 المنطقة الساحلية 32/ 24 المنطقة الشمالية 38/ 24 منطقة الجزيرة 42 / 28 المنطقة الشرقية 43/ 29 منطقة البادية 40/ 25

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