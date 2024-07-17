القاضي مراد: إعادة الانتخابات في عدد من مراكز حلب وريفها

دمشق-سانا

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن اللجنة القضائية الفرعية في الدائرة الانتخابية في حلب ومناطق حلب قررت إلغاء الانتخاب في عدد من المراكز الانتخابية في مسكنة بريف حلب وفي مدينة حلب وإعادة الانتخاب فيها وبذات الناخبين الذين اقترعوا في تللك المراكز الملغاة.

وأوضح القاضي مراد أن اللجنة القضائية الفرعية قررت إلغاء الانتخاب بسبب ارتكاب مخالفات واقتراع الناخبين ذاتهم أكثر من مرة والذي من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية وتم تحديد يوم الاربعاء الموافق في 17تموز موعداً للانتخابات.

وبين القاضي مراد أنه يتعذر إعلان نتائج الانتخاب في الدائرتين الانتخابيتين إلى أن تتم عملية الانتخاب مجدداً في تللك المراكز وبالتالي يتعذر على اللجنة القضائية العليا للانتخابات إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب لحين موافاتها بمحضر اللجنة القضائية الفرعية في حلب ومناطق حلب بنتائج الانتخابات فيها.

وأشار القاضي مراد إلى أن اللجان القضائية الفرعية في حمص وريف دمشق والقنيطرة وطرطوس والرقة قد أنهت أعمالها بفرز صناديق الاقتراع وتنظيم محضر بإعلان أسماء المرشحين الفائزين في كل قطاع مرتبة حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل مرشح ومن المعلوم بأن إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب يكون من اللجنة القضائية العليا للانتخابات عملاً بأحكام المادة 80 من قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام /2014/.

يذكر أن صناديق الاقتراع فُتحت أمام الناخبين في المحافظات كافة صباح يوم الاثنين الموافق /15/ تموز من الشهر الحالي لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

جوليا عوض

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