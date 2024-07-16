باقري: نهجنا تعزيز التعددية على أساس مبادئ وميثاق الأمم المتحدة

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري أن النهج الرئيس للسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الجديدة يرتكز على تعزيز التعددية على أساس مبادئ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

وقال باقري في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم في نيويورك “إن فتح آفاق جديدة وتوسيع العلاقات الودية بشكل شامل مع الحكومات الأخرى على أساس الحوار والتعاون والمساواة والاحترام المتبادل هو النهج المتبع في سياستنا الخارجية”.

ورأى باقري أن التعددية على مستوى جميع الأطراف هي المفتاح الرئيس للتعامل مع التهديدات والتحديات العالمية وهي الطريقة الوحيدة لتهيئة بيئة آمنة وعادلة وشاملة حتى تتمكن جميع الدول من الاستفادة من النمو والسلام المستدام.

من جهة أخرى اعتبر أن الإجراءات القسرية الأحادية في العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية، لا تزال مظهراً من مظاهر الأحادية المتطرفة وغير الإنسانية، داعياً الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين الذين يفرضون تلك العقوبات إلى تحمل المسؤولية عن الدمار والموت والمعاناة التي لا نهاية لها للدول الخاضعة للعقوبات.

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