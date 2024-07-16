هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب منطقة بالقرب من طوكيو

طوكيو-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجات على مقياس ريختر محافظة إيباراكي شمال شرق العاصمة اليابانية طوكيو اليوم دون صدور تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية “تسونامي”.

ونقلت رويترز عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قولها إن “هزة بلغت قوتها الأولية 4.2 درجات ضرب محافظة ايباراكي وكانت بعمق 70 كيلومتراً وتم تحديد مركزها قبالة محافظة إيباراكي الجنوبية عند دائرة عرض 36.1 درجة شمالاً وخط طول 140.1 درجة شرقاً”.

وشعر سكان وسط طوكيو بالهزة بقوة ولم ترد تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen