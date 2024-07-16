قراءة في كتاب “ضوابط الإعلام الإلكتروني في ظل التحول الرقمي” للباحث الدكتور وسيم وني في المركز الثقافي الروسي

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي الروسي بدمشق ندوة أدبية تضمنت قراءة في كتاب الباحث الدكتور وسيم زيد محمد وني “ضوابط الإعلام الإلكتروني في ظل التحول الرقمي”، شارك فيها إعلاميون وأدباء.

وعرض فيلم وثائقي في الافتتاح بعنون “غزة لتكن الحكاية” من إنتاج اتحاد الكتاب العرب، وإخراج هشام فرعون، تناول ما قام به الكيان الصهيوني من قتل للمثقفين والأدباء والإعلاميين والفنانين والأطفال.

كما تحدث مؤلف الكتاب الباحث الدكتور وني خلال فيلم تصويري عن دور الإعلام الإلكتروني في دعم القضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على ما يعانيه الفلسطينيون وكشف ما يدعيه الاحتلال من باطل وأكاذيب وكشف الجرائم والمؤامرات.

وفي محورها، أشارت الباحثة والإعلامية هدباء العلي إلى أهمية الكتاب كمرجع للطلاب المثقفين بما فيه من إجابة عن تساؤلات كثيرة تخص سلبيات وإيجابيات المنظومة الإلكترونية، ويمكن أن يكون داعماً ثقافياً للصحافة الإلكترونية وما قدمته من تطوير يفيد الإعلام الذي سلط الضوء على القضية الفلسطينية وأبطل مزاعم الصهيونية.

ومثل بشار سعيد دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير في كلمة أوضح فيها أهمية الضبط الإعلامي الذي يخدم الذوق والوعي والقيم الأخلاقية وخاصة أنه أخذ دوراً في مجتمعاتنا في التواصل فلا بد من ضبطه وتنظيمه.

وفي الوقت عينه بين الأديب سامر منصور الذي تابع نشر الكتاب أن التعاون والعمل على تسخير المنظومة الإلكترونية لخدمة القضية الفلسطينية بين المثقفين ضرورة مهمة وهذا تضمنه الكتاب ثم وقع الكتاب وأهداه للحضور.

يذكر أن الكتاب نشر في دار توتول بالتعاون مع مركز رؤية للدراسات والأبحاث ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين.

محمد خالد الخضر

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency