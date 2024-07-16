لافروف: مستعدون لتحقيق توازن المصالح في حل الأزمة الأوكرانية

نيويورك-سانا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد بلاده للسعي في تحقيق توازن المصالح في حل الأزمة الأوكرانية.

وقال لافروف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم تعليقاً على سبل الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة الأوكرانية” عند الاتفاق على الضمانات والاتفاقيات المتبادلة، سيكون من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجيواستراتيجية الجديدة في القارة الأوراسية، حيث يتم تشكيل بنية على مستوى القارة بالكامل من الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، بينما تخاطر أوروبا بالتخلف عن هذه العملية التاريخية الموضوعية ونحن مستعدون لإيجاد توازن في المصالح”.

من جهة أخرى أكد لافروف أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تراودها أقصى درجات الوهم بأن الولايات المتحدة ليست هي التي ستعاني من حرب عالمية جديدة بل حلفاؤها الأوروبيون لافتاً إلى أن واشنطن بعد أن وضعت الغرب الجماعي بأكمله تحت السلاح تعمل على توسيع الحرب التجارية والاقتصادية مع غير المرغوب فيهم مطلقة العنان لحملة غير مسبوقة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي ترتد في جميع أنحاء أوروبا وتؤدي إلى مزيد من تجزئة المجتمع الدولي واقتصاد العالم.

ورأى وزير الخارجية الروسي أن دول الجنوب العالمي في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية تعاني من الممارسات الاستعمارية الجديدة للدول الغربية مشيراً إلى أن العقوبات غير القانونية والعديد من التدابير الحمائية والقيود المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة تتعارض بشكل مباشر مع التعددية الحقيقية وتخلق عقبات خطيرة أمام تحقيق أهداف أجندة بأن حلف شمال الأطلسي الناتو يتوسع عسكرياً باتجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتقويض البنية المتمركزة حول رابطة دول جنوب شرق آسيا والقائمة على مبادئ المساواة.

وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على تشكيل تكتلات جديدة خاصة بهم، مثل تكتل أوكوس محذراً في الوقت ذاته من أن التطوير العسكري لحلف الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والموجه ضد روسيا والصين سيخلق خطر نشوء بؤرة توتر جديدة قابلة للانفجار.

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