ضوء الحياة… معرض للفنانة التشكيلية ناديا سعيّد في حلب

حلب-سانا

أقامت مديرية الثقافة بحلب معرضاً فنياً للفنانة التشكيلية ناديا سعيد بعنوان “ضوء الحياة”، وذلك في صالة تشرين بحي السبيل في حلب.

وتضمن المعرض 30 لوحة تشكيلية أظهرت فيها الفنانة سعيد ما يمر في حياة الإنسان من مشاعر وتقلبات، والحالة الفكرية والعقلية التي تصاحب الإنسان في كل مكان وزمان، وكان للمرأة ظهور واضح في لوحاتها.

وبينت الفنانة التشكيلية ناديا سعيّد أنه في معرض اليوم رغبت بالخروج عن المألوف، وذلك من خلال تسليط الضوء على المفاهيم والمشاعر التي تصاحب الإنسان وتشكيلها على هيئة لوحة فنية، إضافة إلى مفاهيم الوقت والزمن التي تمر على الفرد كأوقات الحزن التي تظهر طويلة، ولحظات الفرح التي تبدو قصيرة.

ومن زوار المعرض، أكد الدكتور عبد القادر حريري أستاذ فيزياء من جامعة حلب أن معرض اليوم غني بلوحات تحملك إلى عوالم مختلفة، فكان الفكر والمنطق والزمن سيد اللوحات والتنوع بالألوان من زيتية إلى حبرية ناشفة إلى إكريليك زاد من جمال اللوحات.

ووجد المهندس باسل قس نصر الله أن معظم اللوحات فلسفية منطقية، وأكثر ما لفت انتباهه التسلسل في اللوحات ما بين الألوان القاتمة إلى الألوان القوية الصارخة.

وعبرت الفنانة التشكيلية علياء ريحاوي عن إعجابها بلهجة البقاء والتنوع في طرح الأفكار بين الغرافيك إلى الألوان الزيتية، وظهور بعض اللوحات البدائية التي جاءت لخدمة موضوع معين.

آلاء الشهابي

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