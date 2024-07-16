وقفات في مدن عدة بالضفة الغربية دعماً للأسرى

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدن عدة بالضفة الغربية اليوم وقفات دعم للأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفات التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية في طولكرم وقلقيلية وجنين رفعوا صور عدد من الأسرى ولافتات تندد بجرائم الاحتلال بحقهم وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها لهم القوانين الدولية، مطالبين المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

وقال منسق الفصائل الوطنية في طولكرم فيصل سلامة: إن الشعب الفلسطيني سيواصل الوقوف إلى جانب الأسرى الذين ناضلوا وأفنوا سنوات أعمارهم في المعتقلات من أجل الحرية، محذراً من خطورة ما يتعرضون له من تعذيب وتنكيل، ومطالباً مؤسسات حقوق الإنسان بأن تعمل جاهدة لإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى ووقف انتهاكاتهم بحقهم.

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