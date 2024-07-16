سورية في البطولة العالمية للمناظرات المدرسية 2024

دمشق-سانا

يشارك الفريق الوطني للمناظرات المدرسية في البطولة العالمية للمناظرات المدرسية لعام 2024 التي تستضيفها صربيا خلال الفترة ما بين الـ 16 والـ 26 من شهر تموز الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الفريق السوري يضم كلاً من الطلاب حبيبة محمد من محافظة طرطوس وحمزة شحادة وإنجي شاهباز وعرفان طرابيشي ونيكول طحان من محافظة دمشق.

وأشارت الهيئة إلى أنه في إطار سعي إدارة الأولمبياد العلمي السوري لتعزيز مهارات الفريق الوطني للمناظرات المدرسية وتأهيله للمشاركات العالمية أقامت ملتقى تدريبياً لتدريب وتعزيز مهارات الفريق العالمي للمناظرات المدرسية لعام 2024، تحضيراً للمشاركة في المسابقة العالمية

للمناظرات المدرسية 2024، وذلك خلال الفترة ما بين الـ 25 من حزيران الماضي ولغاية الـ 14 من تموز الجاري تضمّن تدريباً مكثفاً على الجمل الجدلية المقررة في البطولة العالمية للمناظرات المدرسية لعام 2024.

هيلانه الهندي

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