ندوة ثقافية حول رواية “زيارة من العمر” بفرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب ندوة ثقافية حول رواية “زيارة من العمر” للأديبة سوزان موسى درة، شارك فيها عدد من الأدباء والنقاد بطرح محتويات الرواية والرؤى الانطباعية عنها.

وافتتح الندوة الدكتور إبراهيم زعرور معرفاً بالرواية ومضمونها وبالمشاركين وما قدموه من أعمال ثقافية وأدبية، مبيناً ما تضمنته الرواية من مؤثرات الواقع وأهمية ما تحمله من طروحات.

وأشار الأديب محمد الحفري في قراءته للرواية إلى امتدادها الزمني وعمقها الفكري وصيرورة سردها ومصائر أبطالها وإلى مكامن القوة والضعف فيها وما حملته من صور عكست الواقع وآلامه.

واستعرض المحامي والناشر الأديب محمد الطاهر ما تضمنته الرواية من أحداث والفارق الكبير بين المتخيل والواقعي لأن الرواية جمعت بينهما، فيما عرض القاص والإعلامي عماد نداف مجموعة من الصور التي وردت في عمل الكاتبة وأهميتها في شد انتباه المتلقي.

وأجابت الكاتبة درة عن أسئلة الحضور الذين قدموا عدداً من المداخلات التي أغنت الندوة، واختتمت بتوقيع الأديبة عدداً من نسخ روايتها للحضور.

محمد خالد الخضر

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