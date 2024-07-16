49 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية مجزرتين في قطاع غزة وصل من ضحاياهما إلى المستشفيات 49 شهيداً و69 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 284 على القطاع ارتفع إلى 38713 شهيداً و89166 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم، جراء قصف الاحتلال بالطيران والمدفعية مناطق بمدينة غزة ومخيم النصيرات وسطها ومدينتي رفح وخان يونس جنوبها.

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