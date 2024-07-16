فيلما (دم النخل ودمشق حلب) يعرضان في كيوتو اليابانية

طوكيو-سانا

في إطار التعاون بين السفارة السورية في اليابان ومؤسسة “كوما” للتبادل الثقافي عرض في مدينة كيوتو اليابانية فيلما “دم النخل” و”دمشق حلب” مترجمين للغة اليابانية ضمن فعالية ثقافية.

القائم بأعمال السفارة محمد نجيب إيلجي أكد في كلمة ألقاها خلال الفعالية أن عرض الفيلمين في مدينة كيوتو بعد أن تم عرضهما في مدينة طوكيو نهاية العام الفائت فرصة جديدة لتعريف الشعب الياباني بالفن السوري من جهة وشرح معاناة السوريين جراء ممارسات الإرهابيين من قتل وتدمير البنى التحتية والآثار وغيرها وتوضيح أثر الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب وسرقة الموارد السورية في الحياة المعيشية للسوريين.

بدورها عبرت كييكو كوما مديرة المؤسسة عن تأثرها العميق بما تعرضت له سورية، وعن محبتها لسورية ولشعبها الطيب.

من جهته عبر الفنان الياباني ايداكي شين -الذي قدم مقطوعات موسيقية على البيانو تضامناً مع سورية- عن إعجابه بقدرة السوريين على مواجهة التحديات وتجاوز المحن، منوهاً بمواقفهم في حب الوطن والتضحية من أجله.

وشهدت الفعالية حضوراً مميزاً من الجمهور الذي تفاعل مع الفيلمين بالتصفيق المطول.

رؤى خليفة

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