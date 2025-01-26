آخر تطورات عملية طوفان الأقصى

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– وسائل إعلام فلسطينية : عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– 49 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

– وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقة صاروخية مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي على أطراف قطاع غزة رداً على جرائمه المستمرة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ284 على القطاع إلى 38713 شهيداً و89166 جريحاً.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية مجزرتين في قطاع غزة راح ضحيتهما 49 شهيداً و69 جريحاً.

– منصور: المجاعة في غزة لم تعد تلوح في الأفق بل أصبحت حقيقة

– وزارة التربية الفلسطينية: 9241 طالباً استشهدوا منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة

– شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق بقطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 20 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع ومدينتي خان يونس ورفح جنوبه.