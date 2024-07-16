شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق بقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 284 على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف خلال الساعات الماضية منازل في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس ومنطقة خربة العدس في مدينة رفح جنوب القطاع وأحياء عدة في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون بمدينة غزة وبلدة القرارة شمال شرق خان يونس ومنطقة المغراقة في مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية في القطاع بأن 35 فلسطينياً استشهدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء قصف الاحتلال المتواصل على مخيمات وسط القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 38664 شهيداً و89097 جريحاً.

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