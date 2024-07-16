ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط تفاؤل حيال خفض الفائدة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2425.69 دولاراً للأوقية الأونصة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2431.80 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.75 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 992.26 دولاراً، بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 954.18 دولاراً.

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