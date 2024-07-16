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الدفاع الجوي الروسي يدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية

2024-07-16

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها: “إن نظام كييف حاول الليلة الماضية تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أراضي روسيا الاتحادية، وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، ومسيرة فوق مقاطعة كورسك، ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج، ومسيرة فوق البحر الأسود بالقرب من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم”.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية الآهلة بالسكان في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ، مستهدفة البنى التحتية والأحياء السكينة، ما يؤدي إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين.

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