إعادة انتخابات مجلس الشعب اليوم في مركزين باللاذقية وحماة لوجود بعض التجاوزات

اللاذقية–حماة-سانا

أعلن رئيس اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في اللاذقية القاضي أسد محرز إعادة الانتخاب في أحد المراكز الانتخابية بالمدينة اليوم، ويقتصر الانتخاب على الناخبين نفسهم الذين سبق لهم الاقتراع في المركز نفسه يوم أمس.

وأوضح القاضي محرز أن إعادة الانتخاب في المركز الانتخابي رقم 71 بمدينة اللاذقية الكائن في ثانوية شكري حكيم بمشروع الصليبية بسبب ارتكاب رئيس لجنة الانتخاب في المركز المذكور بعض التجاوزات، مشيراً إلى أن الانتخاب الذي جرى يوم أمس في هذا المركز يعتبر لاغياً، والانتخابات المعادة به اليوم بدأت منذ الساعة السابعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

وأشار القاضي محرز إلى أنه بناء على قرار اللجنة تمت تسمية رئيس وعضوي لجنة انتخاب للمركز المذكور من قبل محافظ اللاذقية، وقاموا بأداء اليمين القانونية لإدارة عملية إعادة الانتخاب فيه.

وفي حماة قررت اللجنة القضائية الفرعية في حماة إلغاء الانتخاب في صندوق الاتحاد الرياضي رقم 126 وإعادة الانتخاب فيه اليوم وبنفس الناخبين الذين سبق لهم الاقتراع فيه أمس فقط.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية الفرعية القاضي عزيز إبراهيم أن سبب الإلغاء يعود للكشف عن تجاوزات ومخالفات تتعلق بوجود زيادة بعدد المغلفات أكثر من 2 بالمئة فيه.

وبين القاضي إبراهيم أنه وفق قانون الانتخابات العامة تم تشكيل لجنة جديدة للمركز المذكور، وبدأ الاقتراع فيه منذ الساعة الـ7 صباحاً من هذا اليوم ولغاية الساعة الـ7 مساءً.

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