باقري: نسعى لتوظيف إمكانات مجلس الأمن الدولي لفضح جرائم الكيان الصهيوني

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري أن بلاده تسعى لتوظيف إمكانات مجلس الأمن الدولي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الكيان الصهيوني.

وقال باقري في تصريح له اليوم لدى وصوله إلى نيويورك: “بالنسبة لفلسطين، تجري في غزة جريمة وإبادة جماعية واضحة منذ 9 أشهر، ولعبت إيران دائماً دوراً فعالاً في المجالات السياسية والقانونية والدبلوماسية العامة للقضية الفلسطينية، إلى جانب فعالياتها وأنشطتها الأخرى”.

وشدد باقري على مواصلة تهيئة الظروف التي تجبر الكيان الصهيوني وداعميه، وخاصة الإدارة الأمريكية، على إنهاء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعودة الشعب الفلسطيني المضطهد الى حياته الطبيعية.

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