مواطنو الحسكة يشاركون في الاستحقاق الوطني لانتخابات مجلس الشعب

الحسكة-سانا

شارك المواطنون في محافظة الحسكة بالعملية الانتخابية الخاصة بالاستحقاق الوطني لانتخابات مجلس الشعب اليوم عبر 177 مركزاً تم تحديدها ضمن مدينتي الحسكة والقامشلي وريفهما.

وبيّن رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات القاضي فاضل النوح في تصريح لمراسل سانا أن العملية الانتخابية في المحافظة بدأت بموعدها المحدد حيث قام رؤساء اللجان الانتخابية بفتح الصناديق أمام ممثلي المرشحين للتأكد من خلوها من أي أوراق ومن ثم تم البدء بعملية الانتخاب والتي كان الإقبال عليها جيداً ثم متصاعداً من قبل الناخبين.

عدد من رؤساء اللجان الانتخابية وأمناء الصناديق أكدوا أن جميع متطلبات إنجاح العملية الانتخابية كانت متوافرة حيث تم الحرص على تجهيز الورقيات المطلوبة والأختام والأحبار والغرفة السرية للانتخابات.

الناخبون لفتوا إلى أن إقامة الانتخابات في عموم سورية وفي الحسكة خصوصاً تعد نصراً إضافياً يسرّع من تعافي سورية حيث رأى الناخب عبد المعطي عبد الواحد أن إجراء الانتخابات في الحسكة رسالة تحد لقوى الاحتلال بأن الشعب السوري متمسك بخياراته الوطنية ويرفض وجود أي قوى أجنبية محتلة على أرضه لكي يبدأ ببناء ما دمرته يد الإرهاب.

وأشار الناخب جلال محمود إلى أن الانتخاب واجب وطني وأمانة لكل من يملك صوتاً انتخابياً لاختيار المرشح الأفضل القادر على أن يخفف من معاناة الأهالي ويستمع لمطالبهم وينقلها إلى قبة البرلمان ويسعى بالتعاون مع الجهات المعنية لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتذليل الصعوبات التي تعترضهم.

أما الشاب علاء السالم فبين أنه سينتخب من يساند في برنامجه الانتخابي رؤى الشباب والسيدات ويعمل على تمكين دورهما ويسعى إلى تحقيق طموحهما في مستقبل أفضل.

جوان خزام

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