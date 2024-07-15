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الحرارة أعلى من معدلاتها غداً بنحو 2 إلى 3 درجات

2024-07-15

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام سديمياً مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 50كم/سا في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق38 / 23
المنطقة الجنوبية36 / 22
المرتفعات الجبلية29 / 19
المنطقة الوسطى38 / 23
المنطقة الساحلية32 / 24
المنطقة الشمالية38 / 24
منطقة الجزيرة42 / 26
المنطقة الشرقية43 / 29
منطقة البادية40 / 25

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