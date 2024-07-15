مستغلاً محاولة الاغتيال الفاشلة… ترامب يطلب إسقاط كل الدعاوى ضده

واشنطن-سانا

طلب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب اليوم إسقاط كل الدعاوى بحقه، بعد قرار القاضية في فلوريدا حفظ القضية المتعلقة باحتفاظه بالوثائق السرية، مستغلاً بذلك الردود المتعاطفة معه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال أمس خلال تجمع انتخابي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي تروث سوشال: “إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على أن يتبعهاً سريعا إسقاط كل الدعاوى” بحقه، معتبراً أن القرار بشأن دعوى الوثائق السرية سيكون له انعكاس على باقي القضايا.

واعتبر ترامب أنه “يجب التوقف عن استخدام النظام القضائي كسلاح”، مؤكداً أن “وزارة العدل في ظل حكم الحزب الديمقراطي نسقت كل هذه الهجمات السياسية ضده”.

وشدد ترامب على ضرورة الوحدة لإنهاء استخدام النظام القضائي كسلاح.

وكان ترامب تعرض أمس لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وذلك قبل يوم واحد من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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