القاضي مراد: استبدال أعضاء لجنة مركز الانتخاب في بلدية جديدة الوادي بريف دمشق

دمشق-سانا

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد عن استبدال أعضاء لجنة الانتخاب في مركز بلدية جديدة الوادي بريف دمشق بلجنة انتخاب جديدة.

وقال القاضي مراد في تصريح لمراسلة سانا: إنه بناء على ما ورد إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات من معلومات حول أداء أعضاء لجنة مركز الانتخاب في بلدية جديدة الوادي بريف دمشق تم التوجيه باستبدال أعضاء لجنة الانتخاب بلجنة انتخاب جديدة، بعد أدائها اليمين القانونية.

وبين القاضي مراد أنه تم الطلب من النيابة العامة في قدسيا إجراء التحقيق اللازم والمعالجة وفق أحكام القانون.

كما تم إلقاء القبص على مواطنين اثنين في مدينة حماة من قبل عناصر الأمن الجنائي، وبحوزتهما هويات شخصية، بقصد استخدامها في أحد مراكز الاقتراع بالمدينة، وتم عرض الموضوع على المحامي العام في حماة الذي أوعز بإجراء التحقيق المناسب.

جوليا عوض

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