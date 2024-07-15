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رئيس الحكومة الهنغارية يقدم خطته لحل الصراع في أوكرانيا إلى القادة الأوروبيين

2024-07-15

بودابست-سانا

أكد المتحدث باسم رئيس الحكومة الهنغارية بالاج أوربان اليوم أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان وبعد جولته التي شملت دولاً عدة بينها روسيا والصين قدم خطته لتسوية النزاع في أوكرانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث قوله لصحيفة “نمزيت” الهنغارية: إن “خطة أوربان المطروحة حالياً على طاولة جميع رؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي تتضمن أهدافاً ومواعيد نهائية واقعية ارتكز عليها نهجنا لحل هذا الصراع”.

وأشار المتحدث إلى أنه خلال أسبوعين عقد أوربان عدداً من اللقاءات التي ينتظر البعض فرصة لإجرائها طوال سنوات في إشارة لزيارته لموسكو وبكين، لافتاً إلى أن “بودابست ستستغل فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي لتهيئة الظروف لمفاوضات السلام، وإرسال مبادرات سياسية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للنظر فيها على اعتبار أن هنغاريا هي الدولة الوحيدة التي لديها معلومات جديدة وملموسة حول كيفية تفكير الأطراف المتحاربة وأبرز الوسطاء، وكيف يمكن المناورة بين المصالح المتباينة”.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الحكومة الهنغارية أوربان قوله في أعقاب زيارته موسكو وكييف وبكين: إن الشهرين المقبلين سيكونان أكثر دراماتيكية في أوكرانيا، وإنه من المرجح أن تبدأ مفاوضات التسوية نهاية العام.

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