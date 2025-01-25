80 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 80 شهيداً، و216 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 283 على القطاع ارتفع إلى 38664 شهيداً، و89097 جريحاً، فيما ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد وأصيب العشرات في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين والصبرة في مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع ورفح جنوبه.

وأعلنت بلدية دير البلح توقف عمل جميع آبار وخزانات المياه بالمدينة جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيلها ما يعرض حياة 700 ألف فلسطيني لمخاطر كبيرة جراء انقطاع المياه.

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