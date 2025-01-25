قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً وتهدم منازل في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينياً، وهدمت 4 منازل ومحطة وقود في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال داهمت بلدات يطا في الخليل وترمسعيا في رام الله وجماعين في نابلس ويعبد في جنين، واعتقلت 15 فلسطينياً.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الجرافات قرية الولجة في بيت لحم وهدمت 4 منازل، كما اقتحمت بلدة حزما في القدس وهدمت محطة وقود.

من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون قرية اللبن الشرقية في نابلس وأضرموا النار في ستة مواقع من المنطقة الشمالية الغربية من القرية، ما أدى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون ومساحات واسعة من المحاصيل الزراعية.

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