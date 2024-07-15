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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت

2024-07-15

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة ‏الصاروخية.‏

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة استهدف رجال المقاومة صباح اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة ‏الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس موقع الرمثا للعدو الإسرائيلي في تلال كفر شوبا المحتلة، وانتشاراً لجنود العدو في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفت بسرب من المسيرات الانقضاضية مقراً قيادياً للعدو الإسرائيلي في “اييليت” شمال فلسطين المحتلة، وحققت فيه إصابات مباشرة.

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