المهندس عرنوس: الانتخابات التشريعية استحقاق دستوري مهم ونأمل أن يضطلع مجلس الشعب بمهامه في مرحلة إعادة الإعمار

دمشق-سانا

أدلى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وذلك في المركز الانتخابي المشترك في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين.

وأكد المهندس عرنوس في تصريح للصحفيين أن الدولة السورية دائماً وأبداً تحترم الدستور والاستحقاقات الدستورية، موضحاً أن كل الاستحقاقات تمت في حينها بأصعب الظروف وأصعب من هذه الأوقات من الدور الأول عام 2012 وحتى الدور الثاني والثالث وصولاً إلى الدور الرابع، وكل هذه الاستحقاقات تمت بمواعيدها سواء لمجلس الشعب أو الإدارة المحلية وانتخابات الرئاسة.

وقال رئيس مجلس الوزراء: كل الانتخابات في سورية تتم بوقتها وهذا البعد ليس بعداً سياسياُ فقط بل هو بعد وطني لتمكين كل شرائح المجتمع من التعبير عن حقها وانتخاب ممثليها.

وأضاف المهندس عرنوس: نحن في مرحلة جديدة ونتطلع لبناء سورية الحديثة، حيث جرى الكثير من الحوارات بين شرائح المجتمع لرسم سياسات وتوجهات للمرحلة القادمة، ونتمنى التوفيق للمجلس المنتخب للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقه للتعاطي مع استحقاقات وتوجهات المرحلة القادمة، لأنها فترة إعادة إعمار، ونحن نؤسس لهذه المرحلة ونأمل أن يكون من يصل لهذا المجلس قادرا على تحقيق المهمات المطلوبة وهذا دور الناخبين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن من حق أي ناخب أن ينتخب من يراه قادراً على تولي هذه المهمة، وقال كل الأعداء ينظرون إلى هذه الانتخابات وهم في حرقة لأن السوريين يصنعون مستقبلهم بأيديهم.

بدوره قال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد بعد الإدلاء بصوته في المركز ذاته: إننا نبدأ بهذه الانتخابات مرحلة جديدة في تاريخ سورية وهي استمرار للإنجازات التي حققتها بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، مؤكداً أن هذا الاستحقاق تعبير حقيقي عن إيمان الشعب السوري بالديمقراطية.

وأشار المقداد إلى أهمية دور المجلس، حيث يمثل أعضاؤه جميع شرائح المجتمع ويعبرون عن تطلعاتها وتوجهاتها.

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في تصريح لمراسل سانا بعد إدلائه بصوته في المركز الانتخابي بجامع العثمان في دمشق أن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب حق وواجب وطني وإيماني، داعياً المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق لأنها تجسيد للديمقراطية السليمة والصحية وصورة من صور التعاضد الوطني.

من جهتها قالت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور عقب الإدلاء بصوتها في المركز الانتخابي بالوزارة: إن انتخابات مجلس الشعب دليل على حيوية الشعب السوري وتمسكه بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وخطوة مهمة في مسيرة استعادة سورية لدورها المحوري إقليمياً وعالمياً.

وأوضحت الوزيرة شكور أنه تم التأكيد على جميع المحافظين اتخاذ الإجراءات اللازمة ومساندة اللجان القضائية الفرعية وتقديم كل ما يلزم لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه والبقاء على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

بدورها أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف عقب الإدلاء بصوتها في مبنى مركز خدمة الموارد البشرية بدمشق أن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب هي واجب وطني واستحقاق دستوري على درجة كبيرة من الأهمية ومحطة مهمة لممارسة الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن التوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم يعكس التحلي بالمسؤولية والواجب الوطني، ويكرس وعي المواطن بأهمية السلطة التشريعية في تطوير القوانين وتحديثها.

كما أدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل بصوته في المركز الانتخابي بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق.

وأدلى وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون وضباط وصف ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي المتواجدون في مبنى وزارة الداخلية بأصواتهم في المركز الانتخابي الموجود في الوزارة.

وبعد إدلائه بصوته في المركز الانتخابي بمبنى وزارة السياحة بين وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أهمية هذا الاستحقاق الدستوري وخاصة في هذه المرحلة التي تعيشها سورية اليوم، مؤكداَ على ضرورة إظهار التمثيل الحقيقي الذي يعبر عن كل فئات الشعب السوري.

في حين أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم بعد إدلائه بصوته في المركز الانتخابي بالوزارة أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع مسؤولية وطنية وواجب على كل مواطن قبل أن يكون حقاً دستورياً، لافتاً إلى أهمية انتخاب ممثلينا لمجلس الشعب وضرورة المشاركة في الانتخابات لأنها أحد المكونات الأساسية الديمقراطية، وهي الوسيلة الأساسية لإرساء مفهوم السيادة الوطنية والشعبية لاختيار ممثلي الشعب في السلطة التشريعية.

وبعد إدلائه بصوته، أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن انتخابات مجلس الشعب استحقاق دستوري مهم، حيث سيختار الناخبون ممثليهم في المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية، بعيداً عن أي اعتبار باستثناء أن يكون قادرا على تحمل المسؤولية.

ولفت عبد اللطيف إلى أهمية الاستحقاقات الدستورية التي حرصت سورية دائماً على إجرائها في موعدها وعدم تأجيل أي منها.

وفي تصريح لمراسلة سانا قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب بعد إدلائه بصوته في المركز الانتخابي في مبنى الوزارة: إن هذا اليوم مهم جدا بالنسبة لسورية والسوريين كونهم يختارون ممثليهم إلى مجلس الشعب وما لاحظناه من إقبال كثيف على صناديق الاقتراع دليل حي على ما تتمتع به سورية من ديمقراطية حية يشارك من خلالها الشعب في تقرير مصيره وصنع القرار.

وأضاف الخطيب: إن إجراء جميع الانتخابات والاستحقاقات الدستورية في مواعيدها خلال السنوات الماضية رغم ما تعرضت له سورية من حرب إرهابية دليل على قوة الشعب والدولة السورية.

وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح في تصريح للصحفيين بعد الإدلاء بصوتها في المركز الانتخابي بمبنى الوزارة: إن الانتخابات التشريعية تعكس البيئة والأجواء الديمقراطية التي تعيشها سورية اليوم، مؤكدة أنه من حق كل مواطن أن يوصل صوته بالطريقة الحضارية والقانونية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وزير العدل القاضي أحمد السيد قال خلال مشاركته بالعملية الانتخابية: عندما يتوجه أبناء الوطن على مساحة الجغرافيا السورية إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب فإنما يعبرون عن إدراكهم ووعيهم عالي المستوى لأهمية هذا الاستحقاق، مشيراً إلى أن سورية اعتادت على أن تقوم باستحقاقاتها في المواعيد المحددة لها، وهذا ما يؤكد احترام الدولة السورية لدستورها.

وأكد وزير العدل أن ممارسة السوريين لحقهم الديمقراطي وأداء واجبهم الوطني هي تعبير عن وفائهم لوطنهم ولتضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء.

وأدلى وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف بصوته في المركز الانتخابي بمجلس مدينة حرستا، وأكد أن هذا الاستحقاق الديمقراطي حق وواجب علينا جميعاً لاختيار ممثلي الشعب في المجلس، مبيناً أن انتظام الاستحقاقات الدستورية أكبر دليل على قوة الدولة السورية.

كما أدلى وزير المالية الدكتور كنان ياغي بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وذلك في مركز انتخاب الإدارة المركزية لوزارة المالية في دمشق.

وبعد إدلائه بصوته في المركز الانتخابي في مبنى وزارة النقل، قال وزير النقل المهندس زهير خزيم: إن مشاركتنا اليوم إلى جانب عمالنا في كل قطاعات الوزارة البرية والبحرية والجوية والسككية وإلى جانب شعبنا في استحقاق انتخابات مجلس الشعب تجديد للقناعات المشتركة التي تعززت أيام الحرب التي مر بها شعبنا، وهي أن شعبنا يستحق حياة كريمة دافع عنها بكل شرف وبسالة وهو سينقلها لأبنائه بمشاركته الكثيفة في عملية الانتخاب لاختيار الأكثر كفاءة ونزاهة وأهلية وجدارة لخدمة مصالح الشعب والوطن.

كما أدلى وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور بصوته في المركز الانتخابي في مبنى الوزارة، وأكد أن مشاركة السوريين في انتخابات مجلس الشعب إشارة واضحة على إيمانهم بأن العمل المؤسساتي له تأثير إيجابي في تحقيق التقدم والازدهار الذي نصبو إليه، داعياً جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات المهمة، وعكس وجهات نظرهم واختياراتهم.

وعقب إدلائه بصوته في مركز الانتخاب بمبنى وزارة الصحة، لفت وزير الصحة الدكتور حسن الغباش إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية حق وواجب وطني ولها دور كبير في تأسيس مرحلة جديدة لسورية من خلال إيصال الأشخاص الأكفاء إلى المجلس لإيصال صوت الشعب.

وأدلى وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار والعاملون في الوزارة بأصواتهم في المركز الانتخابي بمبنى الوزارة لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب.

وأدلى وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بصوته في المركز الانتخابي في مبنى الوزارة، وأكد أن الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري يجب على الجميع المشاركة فيه والإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم لمجلس الشعب.

وعقب الإدلاء بصوته في المركز الانتخابي في النافذة الواحدة بالوزارة أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن المشاركة بانتخابات مجلس الشعب مسؤولية وطنية على درجة كبيرة من الأهمية، وتمنح جميع المواطنين الفرصة لرسم سياسات الدولة التي تلامس حياة كل فرد منا وتتيح لهم اختيار ممثليهم لينقلوا همومهم ومتطلباتهم إلى مجلس الشعب، وبالتالي إلى المسؤولين، داعياً جميع المواطنين للمشاركة الفعالة في انتخاب ممثليهم في مجلس الشعب.

وفي تصريح لمراسل سانا بعد أن أدلى بصوته أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن علي إلى أن الانتخاب واجب على كل مواطن سوري، وأن ما نشهده اليوم من إقبال على هذا الاستحقاق يؤكد للعالم أجمع تمسك الشعب السوري بدستوره وتشريعاته وقيادته وجيشه.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أكد في تصريح للإعلاميين بعد الإدلاء بصوته أننا أمام استحقاق دستوري مهم لكل مواطن، مشيراً إلى أهمية الانتخابات في تعزيز دور المؤسسات بمختلف القطاعات والقيام بدورها بشكل واضح.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أشار وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني بعد الإدلاء بصوته في المركز الانتخابي بالوزارة إلى أهمية الاستحقاق الدستوري لكونه ينقل صورة عن تاريخ سورية وحضارتها بعد ما مرت به من حرب إرهابية وحصار اقتصادي وزلزال، داعياً إلى المشاركة الفاعلة لإيصال المرشحين الأكفاء إلى المجلس.

وأدلى وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق بصوته في المركز الانتخابي بوزارة الإعلام، في حين أوضح معاون وزير الإعلام أحمد ضوا عقب إدلائه بصوته في المركز ذاته في تصريح للصحفيين أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب بدورها التشريعي الجديد في ظل جو ديمقراطي وآمن، مشيراً إلى أن الحرب الإرهابية لم تمنع السوريين من إجراء الاستحقاقات الوطنية والمشاركة بها دون تدخل خارجي.

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