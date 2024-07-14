إجازة استثمار جديدة في قطاع الصناعات الغذائية بالسويداء

السويداء-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج مشروبات الشعير في المدينة الصناعية بأم الزيتون في محافظة السويداء بكلفة تقديرية تتجاوز 14 مليار ليرة سورية.

وأوضحت مديرة فرع الهيئة ميس فهد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع تبلغ 3450000 عبوة ومن المتوقع أن يوفر 36 فرصة عمل، مشيرة إلى أن هدف المشروع تقديم منتجات عالية الجودة متنوعة ومرغوبة وبأسعار منافسة تستند إلى مدخلات محلية متوفرة تشتهر بها المحافظة.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc