اختتام منافسات بطولة زهرة الجولان للشطرنج بالسويداء

السويداء-سانا

اختتمت مساء اليوم منافسات بطولة زهرة الجولان للشطرنج التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بالسويداء، بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة.

وفاز بالمركز الأول للبطولة التي استضافتها صالة “دار جبران لخدمات الأعمال” اللاعب نسيم الشوفي بسبع نقاط، تلاه أغيد العقباني بست نقاط، ثم طارق طحطح بخمس نقاط ونصف نقطة.

وذكر رئيس اللجنة الفنية للشطرنج المهندس رفعت خضر في تصريح لـ سانا أن البطولة أقيمت على مدار يومين بطريقة الدوري السويسري من سبع جولات وشهدت منافسات قوية ومشاركة لاعبين مصنفين، مبيناً أنها تندرج ضمن خطة اتحاد اللعبة وتخضع لإعادة التصنيف الوطني للاعبين.

وجرى في نهاية البطولة تكريم الفائزين وتخصيص جوائز مادية من إحدى الشركات الراعية للبطولة.

عمر الطويل

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